Roma: sit-in studenti davanti a liceo Tasso, bloccata via Sicilia

- Un sit-in è stato organizzato questo pomeriggio dagli studenti del collettivo politico del liceo Tasso di Roma in via Sicilia, davanti alla scuola. Al termine delle lezioni, circa cento ragazzi hanno bloccato la strada per protestare "contro la negazione della libertà di espressione e di dissenso", come riferito dagli organizzatori della manifestazione, a seguito delle dichiarazioni del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in merito alle misure adottate dopo l’occupazione dell’istituto, avvenuta lo scorso dicembre. La protesta ha causato deviazioni al traffico veicolare. Più tardi, i ragazzi si sono spostati in via Puglie per effettuare una manifestazione pubblica, terminata intorno alle ore 16:30. (Rer)