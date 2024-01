Roma: Quattromani-Battisti (M5s), la destra non vuole discutere sulla Riserva dell'Aniene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro atto, una mozione congiunta tra una parte del Pd e il Movimento 5 stelle, non è stato accolto per la discussione in Aula. I capogruppo di maggioranza sono stati quasi tutti concordi, stamattina, nell'ammettere all'ordine dei lavori odierni la mozione con la quale chiediamo lo stralcio della Riserva Naturale dell'Aniene dal bando capitolino per l'assegnazione di terre agricole. Inaspettatamente, però, il capogruppo di Fratelli d'Italia era contrario: ne siamo stupiti". Così in una nota i consiglieri M5s del Terzo Municipio, Dario Quattromani e Marina Battisti. "Governando ormai da quasi un anno la Regione Lazio, ci aspettavamo un interessamento maggiore da questa parte politica; ci aspettavamo che mettessero tutto il loro impegno per fare da raccordo tra l'Ente di prossimità e la Regione Lazio. Per esempio, notiamo come nel bando manchi il parere di Roma Natura, e pensavamo che proprio il partito di maggioranza relativa regionale avrebbe aiutato noi tutti ad avere spiegazioni. Invece no! FdI del Terzo Municipio non si preoccupa dei temi ambientali del nostro territorio, anche se i loro colleghi del Quarto hanno richiesto una Commissione congiunta intermunicipale sul tema. Finalmente dopo più di due anni possiamo dirlo: il Presidente Marchionne può sempre contare sul supporto del centrodestra per continuare a governare. Ora, la mozione sarà in Assemblea capitolina martedì 23, nel Municipio IV mercoledì 24, mentre qui in Municipio III arriveremo tardi, purtroppo. Speriamo però che qualcosa si possa ancora fare prima della scadenza del 25 gennaio". (Com)