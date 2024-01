© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie alle maestre dell’istituto comprensivo Roseti di Biccari per aver soccorso in maniera tempestiva una studentessa, colta da crisi epilettica in classe". Lo scrive su X (ex Twitter) il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. "La scuola italiana è ricca di docenti appassionati, che vivono l’insegnamento come una missione", conclude. (Rin)