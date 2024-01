Latina: drogato minaccia moglie e va in commissariato ad aggredire agenti, arrestato 52enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Compreso quanto stava accadendo, gli operatori della Volante hanno richiesto l’ausilio di altro personale ma dal commissariato di Terracina sono stati informati che l'uomo si era recato negli uffici in palese stato di alterazione e per questo sono intervenuti in supporto i carabinieri di Terracina. Lasciata la donna al sicuro a casa del cognato. i poliziotti, quindi, sono tornati in commissariato per dare man forte. All’interno degli Uffici della Polizia di Stato, l’uomo alternava momenti di lucidità con altri di manifesta aggressività con comportamenti anche autolesionistici, rifiutandosi di farsi controllare per verificare se avesse indosso armi o oggetti contundenti. Inoltre il personale del 118, immediatamente allertato, non riusciva a visitarlo aggredendo improvvisamente un poliziotto. Alla fine l'uomo è stato bloccato e tratto in arresto per i reati di lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. (Rer)