Gaza: Consiglio dell'Ue istituisce quadro di sanzioni contro Hamas e suoi finanziatori

- Il Consiglio ha stabilito oggi un quadro specifico di misure restrittive che consentirà all'Unione europea di ritenere responsabile qualsiasi individuo o entità che sostenga, faciliti o consenta azioni violente da parte del movimento islamista palestinese Hamas e della Jihad islamica palestinese (Pij). Il nuovo regime integra inoltre le misure restrittive precedentemente adottate contro Hamas e il Pij, nell'ambito della "lista dei terroristi dell'Ue". In base al nuovo regime, "l'Ue può colpire coloro che sostengono materialmente o finanziariamente Hamas o la Pij, nonché coloro che partecipano alla pianificazione, alla preparazione o alla realizzazione di azioni violente da parte di Hamas o delle Pij", si legge in una nota del Consiglio. Persone, gruppi, entità e organismi potrebbero essere inseriti nell'elenco anche per attività quali: fornitura, vendita o trasferimento di armi e materiale correlato alle due organizzazioni terroristiche; sostegno ad azioni che minacciano la stabilità o la sicurezza di Israele in collaborazione con Hamas e Pij; coinvolgimento in gravi violazioni del diritto umanitario internazionale o dei diritti umani; incitamento o provocazione pubblica di azioni violente delle due organizzazioni. (segue) (Beb)