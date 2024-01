Gaza: Consiglio dell'Ue istituisce quadro di sanzioni contro Hamas e suoi finanziatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, per la prima volta, l'Ue potrà colpire anche persone o entità che forniscono sostegno a coloro che facilitano o consentono azioni violente da parte di Hamas e del Pij; in altre parole, "gli sponsor di coloro che sponsorizzano le due organizzazioni terroristiche", continua la nota del Consiglio. Con la decisione di oggi, il Consiglio ha anche deciso di inserire nell'elenco delle persone soggette a misure restrittive sei persone di diversa nazionalità, responsabili di aver fornito sostegno finanziario ad Hamas. Si tratta del finanziere sudanese Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair, del proprietario di "Shuman for Currency Exchange Sarl", Nabil Chouman e del figlio Khaled Chouman, del finanziatore di Hamas, Rida Ali Khamis, dell'operativo di Hamas, Musa Dudin, e del finanziatore algerino, Aiman Ahmad Al Duwaik. "Con la decisione odierna di un quadro dedicato di misure restrittive contro i sostenitori delle azioni violente di Hamas e della Jihad islamica palestinese, l'Unione europea dimostra che siamo pronti a prendere misure decisive per reagire alla brutalità dimostrata dai terroristi il 7 ottobre. Israeliani e palestinesi meritano di vivere in una pace giusta, duratura e sicura", ha dichiarato in merito l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. (segue) (Beb)