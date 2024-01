Gaza: membro Fatah, Hamas milizia interna alla Palestina sostenuta da Iran e Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento islamista Hamas è una "milizia interna alla Palestina" che non rappresenta lo Stato palestinese ed è "chiaramente sostenuto da Iran e Israele". Lo ha dichiarato oggi all'emittente panaraba satellitare di proprietà saudita "Al Arabiya" un membro del consiglio consultivo del movimento palestinese Fatah, Osama al Ali, aggiungendo: "Abbiamo lasciato Gaza volontariamente (nel 2007, anno in cui Hamas ha preso il controllo della Striscia dopo un conflitto con Fatah) per non entrare in una guerra civile (...) Abbiamo cercato ripetutamente la riconciliazione, ma Hamas ha rifiutato". "Solo il popolo di Gaza decide chi governa", ha detto Al Ali, sottolineando che "le manifestazioni in corso in tutto il mondo sono a sostegno del popolo palestinese, non di Hamas". (Res)