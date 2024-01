San Siro: Europa Verde, bene il progetto di ristrutturazione stadio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi apprendiamo che il 31 gennaio ci sarà una commissione consiliare per discutere un progetto di ristrutturazione dello stadio Meazza: un progetto la cui realizzazione sia aggira intorno ai 300 milioni di euro (1/4 del costo preventivato per la demolizione e la ricostruzione) e che consentirebbe alle squadre di rimanere a giocare durante i lavori. Questa è sicuramente una buona notizia: è ciò che abbiamo chiesto sin dall’inizio. A distanza di anni, possiamo dire che quella che per molti sembrava un’ipotesi infattibile, ma in cui noi abbiamo sempre creduto, ora è riconosciuta anche dal Comune come la soluzione più sensata. In questa partita, ancora tutta da giocare, vogliamo però rimarcare un punto: non dobbiamo rimanere appesi al volere delle squadre. L'obiezione alla ristrutturazione è sempre stata "Milan e Inter non la vogliono". Il rischio che la rifiutino quindi esiste ancora. Perciò, qualora scartassero il progetto, crediamo che il Comune dovrebbe agire subito per lanciare un bando internazionale volto a recuperare e rifunzionalizzare lo stadio Meazza". Lo dice in una nota il Gruppo Consiliare Europa Verde formato da Tommaso Gorini, Francesca Cucchiara, Carlo Monguzzi. (Com)