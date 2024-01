Germania: in piazza ad Amburgo contro l'estrema destra, per gli organizzatori presenze 10 volte più del previsto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In 80-100 mila hanno manifestato oggi ad Amburgo contro il partito nazional conservatore Alternativa per la Germania (Afd) e l’estrema destra. È quanto riferisce l’emittente televisiva “Zdf” sulla base dei dati degli organizzatori, che hanno interrotto la dimostrazione per "troppi partecipanti". Secondo i dati della questura erano in 50 mila a dimostrare per le strade di Amburgo, una cifra comunque nettamente superiore ai 10 mila inizialmente previsti.(Geb)