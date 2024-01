Mes: Silvestri (M5s), Meloni senza documenti? Magari ha imparato lezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Magari Giorgia Meloni si è presentata dal Giurì d'Onore senza documenti perché l'ultima volta che ne ha portato uno in Parlamento ha fatto una figuraccia e ha anche dimostrato di non saperlo leggere. Così in una nota Francesco Silvestri, capogruppo M5s alla Camera. “Ad ogni modo se la Premier crede di poter mentire impudentemente e di trattare il Parlamento come un talk show, si sbaglia di grosso. I cittadini meritano di sapere tutte le menzogne che la presidente del Consiglio dice ormai quotidianamente”, aggiunge. (Rin)