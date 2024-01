Regionali: Siracusano, centrodestra antepone unità coalizione rispetto a interessi di parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centrodestra "antepone sempre l'unità della coalizione rispetto agli interessi di parte". Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, ospite a "Metropolis" su Repubblica tv. "Da noi i partiti discutono, anche in modo animato, ma poi si trova sempre una soluzione. È stato fatto con la Sardegna, si troverà anche per le altre Regioni. Forza Italia ritiene che Vito Bardi abbia lavorato bene e che dunque meriti la ricandidatura in Basilicata. La sinistra spesso si divide, il centrodestra trova sempre la sintesi. E lo faremo in ogni elezione regionale che dovremo affrontare nei prossimi mesi e nei prossimi anni. I presidenti di Forza Italia stanno lavorando bene ovunque: dal Molise alla Basilicata, dal Piemonte alla Calabria, fino alla Sicilia", ha concluso.(Rin)