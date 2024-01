Roma: Comitato No Termovalorizzatore presenta esposto, a Santa Palomba lavori non comunicati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da inizio settimana, secondo quanto riferisce in una nota il Comitato No Termovalorizzatore a Santa Palomba "sono in corso lavorazioni varie all'interno del sito acquistato da Ama" e in cui sarà realizzato l'impianto "in assenza di qualsiasi cartello che indichi titoli autorizzatori, la ditta incaricata dei lavori, tipologia dei lavori, data di inizio e fine lavori, importo lavori, nominativi dei responsabili dei lavori, eccetera" e "ciò sta causando giusto e forte allarme nelle persone e riteniamo che ciò è inaccettabile", spiegano gli attivisti nella nota. Il Comitato quindi chiede "trasparenza", riguardo alle operazioni in corso e fa sapere di aver presentato un esposto al nono gruppo della polizia locale, alla Soprintendenza Speciale di Roma e all'Asl Roma 2 "affinché ciascuno accerti, per le rispettive competenze, se le operazioni si stiano svolgendo regolarmente, chiedendo riscontro sulle risultanze degli accertamenti compiuti". (Com)