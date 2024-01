Elezioni: Tajani, puntiamo al 10 per cento alle europee per un 20 per cento alle politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto a Forza Italia "è un voto utile per far contare di più l'Italia in Europa, puntiamo al 10 per cento alle Europee per poi arrivare al 20 per cento alle politiche”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia. "Siamo leali alla maggioranza all’interno della quale difendiamo le nostre idee”, ha detto Tajani, ospite a Brescia nell’ambito di un convegno organizzato da Forza Italia. “Siamo sempre gli stessi dal 1994. Vogliamo continuare a mantenere il ruolo da protagonisti” ha aggiunto il vicepremier, che ha aggiunto: “il Ppe è determinante per formare qualsiasi tipo di governo dopo le prossime europee". (Res)