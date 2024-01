Città metropolitana Roma: "Angelo Vassallo, il sindaco pescatore", convegno per una politica possibile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amministrare un territorio "vuol dire educare alla legalità, formare soprattutto i giovani alla cultura dello Stato e delle istituzioni e al rispetto delle regole di convivenza - ha anche detto Sanna -, per valorizzare la memoria storica, la conoscenza dei princìpi di legalità e della Costituzione italiana e per consolidare una coscienza finalizzata alla prevenzione e al contrasto alla criminalità dei fenomeni mafiosi. Cambiare gli equilibri distorti e contrastare infiltrazioni, criminalità e illegalità è possibile se c'è un asse forte tra istituzioni locali e nazionali, dove ad ogni livello ci sia il giusto sostegno e la giusta e fattiva cooperazione. La visione di Vassallo era una visione moderna, ambientalista ed europeista, in cui alla sostenibilità ambientale si lega la giustizia sociale e al superamento di ogni disparità, inclusa la lotta alla povertà alimentare. È la stessa visione che la città di Roma Capitale intende perseguire. A tal proposito nel nostro piano strategico abbiamo voluto confermare la nostra volontà di far divenire atti concreti le politiche generali a sostegno dei singoli Comuni, che dalle infrastrutture all'economia all'inclusione guardano alla complessiva crescita e resilienza di ogni territorio, affinché nessuno resti indietro. La collaborazione con la "Fondazione Vassallo" per noi è motivo di orgoglio e spero ci saranno altre occasioni per continuare questo percorso assieme. Siamo vicini e sosteniamo la battaglia dei familiari che sono ancora oggi, alla ricerca della verità e dei colpevoli di questa tragica vicenda". (Com)