Infrastrutture: Paita (Iv), contro dissesto serve unità di missione

- Questo Paese “deve rimettere in piedi strutture come una unità di missione contro il dissesto idrogeologico che velocizzi le procedure di realizzazione delle opere infrastrutturali". Lo ha detto la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva, intervenendo ad Ascoli Piceno all'incontro "A14, ferrovia adriatica e dei Due mari, nuove visioni per lo sviluppo territoriale". "Mi impegno a mettermi subito al lavoro per l'intergruppo sulla ferrovia dei Due mari, che colleghi Roma a Ascoli e San Benedetto del Tronto. Non mancheremo inoltre di incalzare il ministro Salvini perché onori gli impegni. Basta promesse, servono fatti", ha aggiunto Paita. (Rin)