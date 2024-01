Gaza: Biden a Netanyahu, Israele ha la responsabilità di proteggere civili innocenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ribadito al premier Benjamin Netanyahu che Israele ha la “responsabilità di proteggere i civili innocenti” durante le operazioni militari nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Il presidente ha anche sottolineato la necessità di una pace duratura in Medio Oriente, che includa garanzie di sicurezza e un adeguato livello di integrazione per Israele”, ha detto, aggiungendo che Biden ha discusso anche la possibilità di una soluzione a due Stati al termine del conflitto. (Was)