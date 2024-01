Medio Oriente: Casa Bianca preoccupata dopo morte di un 17enne palestinese-statunitense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi sono “seriamente preoccupati” dopo la notizia della morte di un 17enne palestinese con la cittadinanza Usa che sarebbe rimasto ucciso in Cisgiordania. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Non abbiamo ancora chiaro il contesto di quanto è accaduto, e siamo in contatto con le controparti nella regione per ottenere più informazioni: si tratta di notizie molto preoccupanti”, ha detto. (Was)