Imprese: Assonime presenta nuovi principi di corporate governance dell’Ocse-G20 (3)

- Nel corso dell’incontro, al quale hanno partecipato il sottosegretario all’Economia Federico Freni, il Presidente del Comitato Ocse sulla Corporate Governance, Masato Kanda e alcuni dei principali attori del mercato finanziario, è stata presentata una guida di Assonime che ha analizzato l’attuazione nel sistema italiano dei Principi G20/Ocse che sottolineano il ruolo della corporate governance nel promuovere lo sviluppo del mercato dei capitali e la sostenibilità. Presente anche la presidente di Borsa Italiana Claudia Parzani. L’incontro ha visto due tavole rotonde. La prima su “Corporate Governance for access to capital markets”, è stata moderata dal Corrispondente del Financial Times Silvia Sciorilli Borrelli. La revisione dei Principi del 2023 “è servita a dare maggiore rilevanza alla sostenibilità e alla resilienza come principale obiettivo di public policy dei nuovi Principi G20/Ocse” ha definito Carmine Di Noia, Direttore per gli Affari finanziari e le imprese dell’Ocse. In Italia, l’adozione dei nuovi Principi G20/Ocse “può contribuire a individuare gli elementi chiave che stimolino il dibattito istituzionale e forniscano una base concreta per progetti di riforma. Il codice di autodisciplina, per esempio, potrebbe essere più ambizioso, non solo in termini di best practice, ma anche nell’ambito di applicazione, menzionando esplicitamente le società con azioni su MTF e, eventualmente, anche solo per alcune raccomandazioni, quelle con obbligazioni quotate sui mercati principali o Mrf.” Ha concluso Di Noia. (Com)