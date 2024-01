Veneto: Zaia, con l'arrivo di 86 militari ancora più sicurezza sul territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 86 i militari in arrivo in Veneto grazie alle nuove misure varate dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, grazie all'operazione Strade Sicure. "Ancora più sicurezza - ha dichiarato Luca Zaia, presidente della regione Veneto - in Veneto con l'arrivo di 86 militari nelle nostre città, che rafforzeranno le misure a tutela dei cittadini e della legalità, garantite ogni giorno dalle nostre forze dell'ordine. Questa è la concretezza di cui abbiamo bisogno e che dimostra come la sicurezza è, e sarà sempre, una delle nostre priorità". "Di questi, quasi 50 militari presidieranno Venezia, specialmente quei luoghi critici come le stazioni che sempre più spesso vengono prese d'assalto dall'audacia e dalla sfrontatezza di borseggiatori ai danni di anziani, turisti e viaggiatori – ha proseguito -. A ridosso anche degli ultimi episodi di cronaca registrati proprio sul territorio, questo intervento del governo garantirà maggiore sicurezza nelle nostre città e rappresenta un segnale importante e significativo nei confronti di chi vive, lavora e visita la nostra regione. Ringrazio per la particolare attenzione il ministro Piantedosi e anche il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che ha sempre sostenuto l'importanza di un presidio interforze costante anche nelle strade dei nostri territori", ha poi concluso. (Rev)