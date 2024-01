Sport: Rubano, grazie a Fi riaprono piscine a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Grazie all’impegno del nostro capogruppo alla Camera, Paolo Barelli, Presidente della Federazione italiana Nuoto, riapriranno finalmente a Napoli gran parte delle piscine affidate al Comune, rimaste chiuse in questi anni”. Lo ha detto Francesco Maria Rubano, parlamentare di Forza Italia, sul progetto “Nuota Napoli” presentato stamattina alla piscina Felice Scandone. “L’accordo tra la Fni ed il Comune di Napoli - secondo Rubano - rimedia alla carente gestione comunale degli impianti sportivi anche se restano situazioni critiche da risolvere in vista del 2026, anno per il quale Napoli e’ stata designata quale Capitale europea dello sport". "Il modello di cogestione di 'Nuota Napol'”, ha concluso il deputato forzista - e’ un modello da estendere ad altri impianti se si vuole veramente rendere fruibili tutte le strutture sportive della città e assicurare il funzionamento delle nuove da realizzare”. (Ren)