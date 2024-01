Istat: nasce il conto satellite dello Sport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento per lo Sport, l’istituto nazionale di statistica e l’istituto per il credito sportivo, hanno sottoscritto una convenzione per lo sviluppo di un conto satellite dello Sport, che verrà prodotto a cadenza regolare. Lo comunica Istat in una nota. Adottando la definizione statistica del settore dello sport di Vilnius 2.0, ovvero lo standard stabilito dalla Commissione europea che consente la comparazione tra le statistiche prodotte dagli istituti nazionali di statistica degli Stati membri dell’Unione europea, Istat si impegna a realizzare un sistema coerente per la determinazione della dimensione del valore aggiunto lordo del settore dello Sport e della sua articolazione per sotto-settore di attività economica. Più in particolare, Istat fornirà il proprio contributo scientifico e di produzione per lo sviluppo di un Conto delle risorse e degli impieghi delle attività sportive secondo il massimo livello di dettaglio disponibile; una metodologia per la elaborazione di indicatori di competitività delle imprese del settore dello sport a livello regionale; una metodologia per la elaborazione di indicatori anticipatori della performance delle imprese del settore dello sport su base annuale; per la classificazione per settore istituzionale e settore di attività economica delle imprese del settore dello sport. "La convenzione oggi sottoscritta tra il nostro dipartimento per lo Sport, l'Istat e l'istituto per il credito sportivo, della quale sarà parte integrante, a stretto giro, anche Sport e Salute Spa – dichiara il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi - porterà a un'immediata adozione di un ‘linguaggio’, di una metrica comune, che consentirà di misurare il peso dell’economia sportiva nell'ambito di quella nazionale, rappresentando, quindi, un utile strumento per certificare il valore prodotto dal sistema sportivo italiano". (segue) (Com)