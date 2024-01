Istat: nasce il conto satellite dello Sport (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i Paesi europei - prosegue la nota -, al momento soltanto l’Austria, il Lussemburgo, la Germania e la Spagna sono impegnati su base regolare e continuativa nella elaborazione e diffusione del Conto satellite dello Sport. Altri nove Paesi (Belgio, Cipro, Ungheria, Paesi Bassi, Portogallo, Polonia, Estonia, Lituania) lo hanno stimato, ma la sua realizzazione non è ancora entrata a regime nella produzione statistica corrente. Per una stima dei flussi economici attivati dalle imprese dello sport si deve fare riferimento allo studio La stima della dimensione economica dello Sport nel 2019, realizzato dall’Istituto per il credito sportivo, in cui si osserva che “con un contributo al Pil di circa 24,5 miliardi di euro e circa 420 mila occupati, l’apporto dello sport all’economia del Paese nel 2019 è rilevante. In termini di Pil rappresenta l’1,37 per cento del totale”. Per l’avvio delle attività, che coinvolgeranno direttamente l’Istat e, in particolare, la Direzione centrale per la contabilità nazionale (Dccn), la presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport ha previsto lo stanziamento di 300 mila euro per il triennio 2024-2026, per la realizzazione del citato Conto satellite per gli anni 2021-2023. La convenzione disciplina gli impegni di ciascuna parte, i rapporti finanziari, le tempistiche e la durata della collaborazione (tre anni). La produzione - conclude Istat - a regime del conto satellite dello Sport (oltre la durata dell’accordo) rimane nella discrezionalità dell’Istat, in conformità al principio di autonomia che regola l’attività e la produzione statistica dell’Istituto. (Com)