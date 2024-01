Libano: ministro Difesa Israele, combatteremo con Hezbollah fino a quando ci sarà guerra a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro israeliano della Difesa, Yoav Gallant, ha affermato oggi che "finché continueranno i combattimenti" con il movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza, "ci saranno combattimenti nel nord" di Israele, al confine con il Libano, con il movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah. Lo ha riferito il quotidiano "The Times of Israel", secondo cui Gallant ha rilasciato queste dichiarazioni durante un tour al confine con il Libano. "Ma non accetteremo questa realtà per un periodo prolungato. Arriverà un momento in cui, se non raggiungeremo un accordo diplomatico in cui Hezbollah rispetterà il diritto dei residenti di vivere qui in sicurezza, dovremo garantire questa sicurezza con la forza", ha sottolineato il ministro israeliano. In seguito all'inizio della guerra tra Israele e Hamas a Gaza il 7 ottobre 2023, al confine israelo-libanese si sono registrati scontri quasi quotidiani tra le forze di Israele e i miliziani di Hezbollah, che hanno agito in sostegno delle milizie palestinesi. (Res)