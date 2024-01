Argentina: espulsi in Ecuador familiari del narcotrafficante "Fito"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha disposto l'espulsione dei familiari di José Adolfo "Fito" Macías Villamar, il leader della banda criminale ecuadoriana "Los Choneros", arrestati questa mattina nella città di Cordoba. "Fito" è fuggito il 7 gennaio dal carcere di Guayaquil, dove scontava una lunga condanna per omicidio, narcotraffico e appartenenza a banda armata. Due giorni prima, moglie, figli e altri componenti della banda si sono trasferiti in Argentina, creando una situazione "di enorme pericolo" per il Paese, ha detto la ministra della Sicurezza dell'Argentina, Patricia Bullrich. Ricevuto un allarme dall'Ecuador, "abbiamo dato il via a un'operativo di alta precisione", arrivando all'arresto degli incriminati. "Siamo orgogliosi del fatto che l'Argentina sia un territorio ostile per una banda di narcotrafficanti che ha deciso di insediarsi nel Paese", ha detto Bullrich dando notizia del volo che un aereo militare ha compiuto per riportare in territorio ecuadoriano "la famiglia del narcotrafficante". (Abu)