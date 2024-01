Germania: Scholz, i piani dell'estrema destra per la “remigrazione” sono ideologia nazista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha condannato come ideologia nazista i piani dell'estrema destra per la “remigrazione” con deportazioni di massa dalla Germania. In un videomessaggio, il capo del governo federale ha dichiarato: “Se vi è qualcosa che non deve mai più avere posto in Germania, è l’ideologia etnico-razziale dei nazionalsocialisti”. I “disgustosi” progetti della destra radicale per la “remigrazione” non riflettono “nient'altro”. Scholz ha evidenziato che questi progetti “sono un attacco alla nostra democrazia e quindi a tutti noi”, rivolgendo un appello ai connazionali affinché prendano “una posizione chiara per la coesione, la tolleranza, la nostra Germania democratica”. Il cancelliere ha aggiunto: “Lo dirò in maniera molto chiara e dura, gli estremisti di destra stanno attaccando la nostra democrazia, vogliono distruggere la nostra coesione”. I piani della destra radicale per la “remigrazione” sono “diabolici” e “fanno venire i brividi lungo la schiena”. Inoltre, per Scholz è “terribile” che alcuni immigrati si chiedano se avranno ancora un futuro in Germania. Al riguardo, il capo del governo federale ha rassicurato tutti coloro che con origine straniera vivono nel Paese: “Siete parte di noi, abbiamo bisogno di voi”. Scholz ha continuato: “Penso che sentirsi tedesco e italiano o tedesca e turca corrisponda alla realtà della vita di molti cittadini nel nostro Paese, riconoscerlo è una questione di rispetto”. Nel rivolgersi ai connazionali di origine straniera, il cancelliere ha affermato: “Avete contribuito a costruire la prosperità della Germania e il nostro Paese vi deve tanto”. Scholz ha infine ribadito la necessità di frenare l'immigrazione irregolare in Germania, osservando che i flussi migratori devono essere gestiti “meglio di prima, in modo molto pragmatico e, soprattutto, senza odio e senza pregiudizi”. (Geb)