Napoli: Martusciello (Fi), con Barelli riparte nuoto in città

- Il nuoto a Napoli "riparte con Paolo Barelli. Il grande accordo di collaborazione tra la Federazione italiana nuoto ed il Comune di Napoli fa ripartire tutte le piscine della città dando la possibilità a numerosi impianti, specie in periferia, di tornare funzionanti”. Lo ha detto il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello, a margine della presentazione del progetto “Nuota Napoli” presso la piscina Felice Scandone. “Restano ancora criticità nella zona nord dove mancano finanziamenti per la ristrutturazione degli impianti ma oggi - ha concluso Martusciello - grazie all’accordo di gestione condivisa tra Fin e Comune di Napoli si mette davvero la parola fine alla criticità dell'uso delle piscine comunali”. (Ren)