Medio Oriente: Fd'I, parole di Schlein negano la violenza di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole pronunciate dalla segretaria del Pd, Elly Schlein, a proposito dell'invio di armi a Israele "sembrano negare gli atti di inaudita violenza perpetrati da Hamas". Lo ha detto il gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati. Parole "non solo inaccettabili, ma indiscutibilmente vergognose. Un giudizio, quello espresso da Schlein, antistorico e anti-occidentale che conferma la sua attitudine a sposare le tesi di una sinistra estrema oramai ridotta al lumicino. Un conflitto come quello che sta martoriando il Medio Oriente non può in alcun modo essere trattato con tale approssimazione", ha concluso il gruppo. (Rin)