Camera: 23 gennaio conferenza “Diritti delle famiglie con disabilità”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 23 gennaio, alle 10:30, presso la Sala Matteotti di Palazzo Theodoli – Bianchelli, si svolge la Conferenza "Diritti delle famiglie con disabilità, per un'azione legislativa nazionale che riconosca tutele e diritti dei caregiver familiari". Apre i lavori il presidente Confad, Alessandro Chiarini. Intervengono, fra gli altri, il ministro della Disabilità, Alessandra Locatelli (in collegamento); il presidente della commissione Affari sociali della Camera, Ugo Cappellacci; Annarita Patriarca, segretario di presidenza della Camera; la vicepresidente della commissione Affari sociali, Luana Zanella. Modera l'incontro il giornalista del Giorno Giambattista Anastasio. L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)