Made in Italy: Frassinetti (Fd'I), adesione di 120 indirizzi a liceo è dato soddisfacente

- L'adesione di 120 indirizzi al liceo del Made in Italy è "un risultato più che soddisfacente, questo in considerazione anche del poco tempo a disposizione". Lo ha detto la sottosegretaria all'Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti. "Un risultato che è frutto del grande lavoro del ministero dell'Istruzione e del Merito che, in raccordo con il ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha effettuato un importante lavoro istruttorio inviando tempestivamente le circolari alle scuole ed effettuando inoltre un'azione di monitoraggio e confronto continuo con i territori, favorendo questo risultato, per cui ringrazio anche il ministro Valditara per il suo impegno. Le potenzialità del Made in Italy sono straordinarie e imparare a comprenderle è una prospettiva importante per il futuro dei nostri giovani, il mio incoraggiamento va a tutti gli istituti che hanno accolto questa novità e sono sicura che sarà un'offerta formativa che si andrà ad ampliare nel tempo", ha concluso Frassinetti.(Rin)