Governo: Albano su privatizzazioni, parlerei piuttosto di razionalizzazione

- In queste ore si sente parlare di privatizzazioni. “Trovo che non sia il termine adatto perché rimanda a diversi periodi della nostra storia economica, in cui era necessario dismettere per creare liquidità". Lo ha affermato il sottosegretario all'Economia e Finanze, Lucia Albano, intervenendo a “Sky Economia” su Sky Tg24. "Ragionerei, piuttosto, in termini di razionalizzazione o ottimizzazione dei beni dello Stato nell'ottica dell'efficienza e della valorizzazione. Seguendo questa logica lo Stato può aumentare o diminuire la propria partecipazione perseguendo una strategia di politica industriale volta a creare valore e a tutelare gli asset strategici nell'interesse della Nazione", ha concluso. (Rin)