Sardegna: Cera (FI), Oristano penalizzata da Piano operativo triennale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna prevede di investire 650 milioni in opere pubbliche nel prossimo triennio, ma a Oristano non va neanche un centesimo. Lo denuncia il consigliere regionale Emanuele Cera (Forza Italia), che si dice “sorpreso negativamente , oltre che amareggiato, dai contenuti del Piano Operativo Triennale elaborato dal Comitato di Gestione. Mi sembra evidente che ci sia un disegno per lasciare indietro il porto di Oristano-Santa Giusta rispetto ad altri scali”. Nella visione strategica dell’Autorità di Sistema Portuale, si prevede una fase operativa di grande infrastrutturazione, con investimenti innovativi e la spendita dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per migliorare i servizi nei porti di Cagliari, Olbia, Porto Torres, Arbatax. “Perfino a Santa Teresa di Gallura e Portovesme sono previste migliorie, mentre ad Oristano arriveranno zero euro – dichiara Cera -. Si parla genericamente del porto come sbocco a mare delle strade ferrate, ma nulla viene stanziato per incrementare gli attuali servizi. Manco un euro per la manutenzione delle banchine e dell’illuminazione, per esempio, che invece necessitano di lavori urgenti”. (segue) (Rsc)