Latina: redditi dalla droga, confiscati beni per 400mila euro a 55enne (2)

- L’indagine patrimoniale ha consentito di dimostrare come l’uomo, dal 2004, quasi senza soluzione di continuità sino ad almeno al giugno 2022, sia stato impegnato nelle attività di spaccio, attività illecita che gli ha fornito reddito a base del patrimonio accumulato negli anni. La confisca riguarda beni per un valore complessivo di circa 400 mila euro. Il provvedimento obbligherà, inoltre l’uomo, per i prossimi 3 anni, a non allontanarsi dal comune di residenza, a non uscire dalla propria abitazione nell’arco orario compreso dalle 21.30 alle 06.30, a darsi immediatamente alla ricerca di un lavoro ed a non associarsi a persone che hanno subìto condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione. (Rer)