Roma: con tirapugni minaccia e rapina due minorenni su autobus, arrestato 23enne

- Con un tirapugni ha minacciato due minorenni che viaggiavano su un autobus in via della Maglianella a Roma. Hanno 16 e 17 anni i ragazzini che, questa mattina alle 8:10 circa, mentre andavano a scuola, sono stati avvicinati da un 23enne romano che, sotto la minaccia di usare il tirapugni, pretendeva i cellulari riuscendo a impossessarsene soltanto di uno. Alla prima fermata i due ragazzi sono scesi chiamando un genitori che ha lanciato l’allarme. Sul posto sono accorse due volanti della polizia che hanno rintracciato in giovane trovandogli indosso la refurtiva. Per questo il giovane è stato arrestato per rapina aggravata.(Rer)