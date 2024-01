Medio Oriente: Borghi (Iv), su Israele Schlein rincorre massimalismo M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il posizionamento che Elly Schlein vuole "fare assumere al Pd sulle vicende di politica estera e di sicurezza sembra andare nella direzione di una continua, oltre che suicida politicamente, rincorsa al massimalismo dei cinque stelle". Lo afferma sui suoi social il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia viva. "L'attacco compiuto oggi nei confronti di Israele sull'invio di armi - peraltro vietato dalla nostra legge, che proibisce commercio di armi con Paesi in guerra - è preoccupante per lo sbilanciamento politico che si intende realizzare, spostandosi dalla tradizionale ed equilibrata politica sin qui tenuta, per inseguire posizioni identitarie, minoritarie e frazioniste. Iscriversi a una delle fazioni, anziché operare politicamente per la ricerca della soluzione alla fine non aiuta il processo di pace, che cammina con la politica e non con gli slogan. E per noi è sempre valida la lezione di Aldo Moro sulla 'equidistanza attiva': l'Italia deve lavorare per invitare il mondo arabo a riconoscere Israele come entità statuale con cui negoziare, e allo stesso tempo operare per evitare l'oltranzismo della classe politica israeliana", conclude Borghi. (Rin)