Gaza: Delta Airlines sospende i voli tra New York e Tel Aviv fino al 30 aprile

- La compagnia aerea statunitense Delta Airlines ha annunciato la cancellazione di ulteriori voli dagli Usa verso Tel Aviv, in Israele, a causa del conflitto in corso nella Striscia di Gaza. In una nota, la società ha ribadito che sta monitorando “costantemente” la situazione in Israele. “Il nostro pensiero va a chiunque stia soffrendo a causa della guerra: il nostro personale sta lavorando per trovare alternative sicure ai clienti”, si legge nel comunicato. Nello specifico, i voli tra l’aeroporto John Fitzgerald Kennedy di New York e Tel Aviv rimarranno sospesi fino al prossimo 30 aprile, e i biglietti non saranno più acquistabili fino ad allora. I collegamenti tra Tel Aviv e gli aeroporti internazionali di Atlanta e Boston sono stati sospesi lo scorso ottobre. (Was)