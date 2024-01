Fine vita: Pd veneto, chiediamo delibera di giunta per recepire sentenza Corte costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del pomeriggio si è tenuto un incontro fra Andrea Martella, segretario regionale del Partito democratico veneto, e le consigliere e i consiglieri regionali dem del Veneto per parlare della votazione avvenuta in settimana sul fine vita. Come si apprende nella nota regionale "è stato deciso innanzitutto di lavorare fin da subito per presentare anche a livello regionale il disegno di legge statale già presentato al Senato nel corso di questa legislatura e approvato dalla Camera nella scorsa. Inoltre, sarà verificata la possibilità di riprendere in quinta commissione l'iter del progetto di legge che non è passato in aula. Ma soprattutto - si legge nella nota - il Partito democratico chiede a Zaia di approvare immediatamente, non una circolare come ha paventato nei giorni scorsi, ma una delibera di giunta per ovviare ad incertezze e possibili disomogeneità all'interno della Regione, che recepisca la sentenza della Corte costituzionale. "Come ho già affermato nei giorni scorsi - ha dichiarato Martella a conclusione dell'incontro - il gruppo si è rammaricato per la decisione della consigliera Anna Maria Bigon di non partecipare al voto, scelta motivata da ragioni di coscienza". "Pur nella diversità di vedute su questo tema, è stato ribadito l'impegno di tutti a proseguire in maniera unitaria e coesa nel lavoro di costruzione di un'alternativa in vista delle prossime elezioni regionali. Un'alternativa necessaria rispetto ad un centrodestra che, su questo tema come su molti altri, sta dimostrando il proprio fallimento e la propria debolezza", ha concluso Martella. (Rev)