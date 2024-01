© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore repubblicano Tim Scott, che ha messo fine alla sua campagna elettorale per le presidenziali di novembre due mesi fa, annuncerà domani il suo sostegno ufficiale alla candidatura di Donald Trump, in vista delle primarie che si svolgeranno in New Hampshire la prossima settimana. Lo scrive il portale di informazione “The Hill”, citando fondi vicine al senatore della Carolina del Sud. (Was)