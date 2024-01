© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate statunitensi hanno colpito di nuovo le postazioni militari delle milizie filoiraniane Houthi in Yemen, per la sesta volta negli ultimi dieci giorni. Un funzionario Usa anonimo ha riferito all’emittente “Cnn” che i nuovi raid hanno colpito altri missili che i ribelli stanno utilizzando per attaccare le navi commerciali nel Mar Rosso. (Was)