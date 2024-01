Serbia: esperto, ci sono "prove e indicatori" sull'invio di armi e munizioni all'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia è un Paese neutrale dal punto di vista militare, ma ci sono "prove e indicatori" che mostrano come le sue munizioni e armi finiscano all'Ucraina. Lo ha affermato l'editore del portale "Balkan Security Network", Aleksandar Radic, ripreso dall'agenzia di stampa "Beta". L'esperto militare ha dichiarato che Belgrado "non può più giustificare" operazioni del genere sostenendo che le consegne sono state effettuate "prima della guerra", poiché le munizioni, ha sottolineato, "hanno marcature trimestrali che si riferiscono agli anni 2022 e 2023". Secondo l'analista, quindi, nonostante la posizione ufficiale di neutralità, "dietro le quinte c'è la volontà di mostrare un allineamento politico, di attirare l'attenzione dell'Occidente, di costruire un'alleanza basata, tra l'altro, sul sostegno all'Ucraina". "Slovenia, Croazia, Montenegro e Macedonia del Nord hanno già riconosciuto di aver consegnato delle armi all'Ucraina, vedendo queste consegne come un meccanismo attraverso il quale coltivare il sostegno e la fiducia dei loro alleati occidentali, in primo luogo gli Stati Uniti", ha concluso Radic. (Seb)