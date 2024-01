Lombardia: Bertolaso a Cremona e a Mantova per discutere di sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presentazione dei vertici dell'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana e delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali di Crema, Cremona e Mantova. Questo l'obiettivo dell'incontro di oggi a Cremona dell'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso. È il primo di una serie di appuntamenti in Lombardia nei territori delle diverse Ats. "Abbiamo incontrato i rappresentanti istituzionali e gli stakeholder del territorio delle province di Mantova e Cremona per far conosce le nuove squadre di 'governo sanitario'. Abbiamo discusso di tutte le realtà che insistono nell'area dell'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana. Ai sindaci abbiamo spiegato quale sarà il nostro programma. Bisogna lavorare tutti insieme con obiettivi comuni. Vogliamo ulteriormente aumentare la qualità delle cure". Bertolaso ha poi evidenziato che Regione Lombardia è "particolarmente impegnata per rafforzare gli organici delle strutture ospedaliere e diminuire i tempi d'attesa nei Pronto Soccorso, così come nella somministrazione di esami diagnostici. Vogliamo rendere ancora più efficace la rete sul territorio". "La prevenzione - ha ribadito l'assessore - resta un elemento strategico considerando il continuo e progressivo invecchiamento della popolazione". L'assessore ha concluso ricordando che periodicamente incontrerà sindaci e rappresentanti del territorio delle province di Cremona e Mantova insieme ai vertici di Ats e Asst per fare il punto sui vari progetti". (Com)