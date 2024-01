© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan-Iran: colloquio ministri Esteri, Islamabad disponibile a collaborazione - Il ministro degli Esteri del Pakistan, Jalil Abbas Jilani, ha parlato oggi con l’omologo dell’Iran, Hossein Amir-Abdollahian, Jilani ha espresso la disponibilità del Pakistan a lavorare con l’Iran su tutti i temi sulla base dello spirito di fiducia reciproca e cooperazione. Inoltre ha evidenziato la necessità di una più stretta cooperazione sulle questioni di sicurezza. Lo riferisce il ministero degli Esteri pachistano. I due ministri si erano sentiti precedentemente il 17 gennaio, all’indomani dell’attacco iraniano contro terroristi in territorio pachistano. Jilani ha definito l’attacco “una grave violazione” della sovranità del Pakistan e del diritto internazionale nonché un “atto provocatorio”; ha messo in guardia da gravi ripercussioni per i rapporti bilaterali e rivendicato il diritto di Islamabad di rispondere. Infine, ha ricordato che il terrorismo rappresenta una minaccia comune per la regione e richiede risposte concertate e non azioni unilaterali. (segue) (Res)