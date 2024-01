© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mar Rosso: Cina, tensione è "chiara manifestazione" dell'allargamento del conflitto a Gaza - La tensione nel Mar Rosso è una "chiara manifestazione" dell'allargamento del conflitto nella Striscia di Gaza, che dovrebbe essere fermato "il prima possibile". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Mao Ning, nella conferenza stampa odierna, rispondendo alle dichiarazioni rilasciate dai ribelli yemeniti Houthi sul transito nel Mar Rosso. In un'intervista concessa al quotidiano russo "Izvestia", Mohammed al Bukhaiti, uno dei leader dell'ufficio politico dei miliziani sciiti filo iraniani, ha chiarito che il transito delle navi russe e cinesi nel Mar Rosso "non è a rischio", contrariamente a quello delle imbarcazioni di Stati Uniti e Regno Unito. "Il Mar Rosso è un'importante rotta del commercio internazionale di beni ed energia. Chiediamo di porre fine ai disagi arrecati alle navi civili e agli attacchi da queste subite, al fine di tutelare le catene industriali e di approvvigionamento globali e salvaguardare l'ordine commerciale internazionale", ha detto Mao. Citando le precedenti dichiarazioni del capo del dicastero, Wang Yi, la portavoce ha affermato che "la tensione nel Mar Rosso è una chiara manifestazione dell'allargamento del conflitto nella Striscia di Gaza. La priorità ora è porre fine ai combattimenti a Gaza il prima possibile per evitare un'ulteriore escalation e impedire che la situazione vada fuori controllo", ha concluso. (segue) (Res)