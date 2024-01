© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: simulato in laboratorio attacco contro navi Usa con armi spaziali e missili ipersonici - Un laboratorio di ricerca della Cina ha simulato un attacco contro navi da guerra degli Stati Uniti utilizzando armi spaziali e missili ipersonici. È accaduto nella città sud-occidentale di Chengdu sotto la supervisione dello scienziato Liu Shichang, del Laboratorio di scienza e tecnologia sul controllo delle informazioni elettroniche. Il centro sviluppa apparecchiature di guerra elettroniche per l'Esercito popolare di liberazione (Epl), con il patrocinio dell'azienda statale China Electronics Technology Group Corporation. Nella simulazione dell'attacco, segnalata oggi dal quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", i missili cinesi erano coadiuvati da una costellazione di satelliti per la guerra elettronica posizionati a bassa orbita su una portaerei statunitense. Lanciata da una distanza di 1.200 chilometri, la batteria di missili ipersonici antinave si è alzata in volo per più di 200 chilometri senza essere rilevata dalle portaerei statunitensi fino a dieci minuti dopo il lancio, cioè a soli 50 chilometri di distanza. (segue) (Res)