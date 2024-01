© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thailandia: scoperti depositi di litio con riserve pari a 15 milioni di tonnellate - La Thailandia ha scoperto sul proprio territorio depositi di litio contenenti riserve stimate pari a quasi 15 milioni di tonnellate. Lo ha annunciato oggi un portavoce del governo thailandese, Rudklao Intawong Suwankiri, secondo cui la scoperta è un importante contributo alle ambizioni del Paese ad affermarsi come hub regionale per la produzione di veicoli elettrici. Le scoperte fanno della Thailandia il terzo Paese al mondo per riserve di litio alle spalle di Bolivia e Argentina, anche se non è ancora chiaro quanto i nuovi depositi possano essere sfruttati sul piano commerciale. Stando al portavoce, le riserve sono distribuite in due differenti siti nella provincia meridionale di Phang Nga. Il governo del primo ministro Srettha Thavisin, che si è insediato lo scorso agosto, ha fatto della promozione della Thailandia come hub regionale dell'elettromobilità una priorità economica per il Paese. Durante l'annuale incontro del Forum economico mondiale (Wef) a Davos, in Svizzera, il primo ministro ha incontrato diversi leader del settore, come il vicepresidente do Bosh, sollecitandoli a investire nel Paese asiatico. (segue) (Res)