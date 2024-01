Cultura: Mattarella domani a Pesaro per inaugurazione della Capitale 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cullata idealmente dalle note del “Barbiere di Siviglia”, del “Guglielmo Tell” o de “La gazza ladra”, Pesaro si prepara a vivere un anno da protagonista, al centro della scena italiana ed internazionale. Raccogliendo il testimone lasciato da Bergamo e Brescia, la città che diede i natali al compositore Gioacchino Rossini ha indossato l’abito da cerimonia per presentarsi al meglio a questo 2024 da Capitale italiana della cultura. Eventi, spettacoli, concerti e performance per comprendere al meglio la “Natura della cultura” che, per chi ha immaginato la rassegna, non può che essere ubiqua, imprevedibile, operosa, vivente e mobile. A scandire questi concetti, e a presentare la città al mondo, saranno domani le autorità locali ma soprattutto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che durante la mattinata sarà con il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, alla Vitrifrigo Arena, palcoscenico di questa prima giornata di festa. Ad accoglierlo, oltre a ottomila persone, ci sarà una rappresentanza del “mondo scuola” della provincia composta da duemila tra studenti e studentesse, docenti, dirigenti, personale scolastico di otto istituti della provincia. Una presenza “gioiosa e emozionata” come l’ha definita il sindaco Matteo Ricci, secondo cui per bambine e bambini, ragazze e ragazzi, la Capitale della cultura “è una grande occasione di crescita, culturale e sociale”. Perché è proprio dalla scuola, dalla formazione, dai giovani che la cultura si espande, germoglia. Temi e argomenti cari al presidente Mattarella, che già l’anno scorso al teatro Grande di Brescia aveva definito la cultura “una grande ricchezza. Nasce dalla vita, dalla comunità, dalla natura che la ospita, e poi ritorna alle persone, alle generazioni successive, come linfa, come civiltà, come genio e valore”. E soprattutto, la cultura, la conoscenza, le arti, “in tempi così difficili come quelli che attraversiamo, si ergono, ancora una volta, come irrinunciabili punti di riferimento”, aveva scandito il presidente Mattarella. (segue) (Rin)