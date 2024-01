Cultura: Mattarella domani a Pesaro per inaugurazione della Capitale 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tempi difficili che, lo dice la cronaca internazionale, sono tutt’altro che superati. E anche su questo riecheggiano le parole del capo dello Stato pronunciate lo scorso anno: “La cultura è anche coraggio di superare presunti antagonismi, di scavalcare muri, di uscire dagli schemi”. Dopo questo primo momento ufficiale ed istituzionale - che vedrà anche l’intervento della senatrice a vita Liliana Segre e sarà chiusa dalle parole del capo dello Stato - nel corso della giornata ci sarà modo di cantare con Max Gazzè, di ballare con l’Orchestra di Mirko Casadei e, per i più giovani, di fare tardi con il concerto di Rosa Chemical e sonorità da discoteca fino notte inoltrata. Un buon modo per aprire la stagione da 329 appuntamenti in città e 150 artisti protagonisti con le loro esibizioni. Chiusi i battenti e celebrato degnamente questo anno, l’attenzione si sposterà su Agrigento, già designata come Capitale italiana della cultura 2025. (Rin)