Napoli: oggi in Comune incontro con Cantone su "Pnrr, come conciliare efficienza e legalità"

Si è tenuto a Palazzo San Giacomo, organizzato dal segretario generale del Comune di Napoli nella qualità di responsabile della Prevenzione della corruzione, un momento di riflessione e formazione dei dirigenti dal titolo "Pnrr tra Legalità e Sviluppo – L'efficacia della cooperazione istituzionale". Ad introduzione degli interventi, moderati da Monica Cinque, ha parlato il Sindaco Manfredi che ha offerto importanti spunti di confronto sulla genesi e lo svolgimento degli investimenti effettuati con i fondi del Pnrr. I lavori si sono articolati in due momenti. Nel primo Raffaele Cantone, attuale procuratore della Repubblica di Perugia, ha esaminato gli aspetti della normativa sull'anticorruzione sottolineando tra l'altro l'importanza della trasparenza come primo baluardo per la prevenzione della corruzione. A seguire l'intervento di Pasquale Granata, direttore generale del Comune, che ha illustrato gli effetti della riforma della macchina comunale anche alla luce del notevole aumento del personale in servizio grazie al programma di assunzioni che ha avuto inizio nel 2023. A conclusione del primo momento di analisi ha parlato la viceprocuratrice della procura regionale per la Campania della Corte dei Conti Raffaella Miranda, che si è soffermata sul ruolo della Corte dei Conti a garanzia delle risorse pubbliche.