Napoli: oggi in Comune incontro con Cantone su "Pnrr, come conciliare efficienza e legalità" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo momento, introdotto dal Capo di Gabinetto Maria Grazia Falciatore, è stato incentrato sul modello di governance che il Comune di Napoli ha scelto per affrontare la sfida del Pnrr, e sui rapporti instaurati e mantenuti con le istituzioni territoriali proprio per coniugare legalità e sviluppo, esigenze di trasparenza, ed esigenze derogatorie e acceleratorie. Sono intervenuti il comandante del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli Paolo Consiglio, che ha illustrato l'efficacia del protocollo d'intesa stipulato con il Comune di Napoli per il rafforzamento delle attività di prevenzione, controllo e tutela delle misure di finanziamento pubblico e d'investimento ai fini dell'attuazione del PNRR; il dirigente della Banca d'Italia Italo Borrello, che ha illustrato i doveri antiriciclaggio delle pubbliche amministrazioni e si è soffermato sulla recente direttiva del Segretario generale per la gestione delle comunicazioni su operazioni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. I lavori si sono conclusi con alcune riflessioni dell'assessore alla Legalità Antonio De Iesu. (Ren)