Milleproroghe: Lupi, da club calcio risorse per dilettanti e ad aree degradate

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- Dal primo gennaio è stata abrogata una norma del dl Crescita che prevedeva benefici fiscali per i calciatori in arrivo dall'estero. “Noi moderati proponiamo, con un emendamento inserito nel decreto Milleproroghe, che l'abrogazione venga posticipata, obbligando però le società del calcio professionistico a destinare il 10 per cento del beneficio riottenuto a società sportive dilettantistiche, specie quelle che operano nel comune del club e che si trovano in un territorio caratterizzato da degrado sociale o di povertà educativa, o che promuovono integrazione e inclusione sociale”. Lo dice in una nota il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi. “E' il modo perfetto per promuovere valori che scaturiscono proprio dal lo sport", aggiunge. (Rin)