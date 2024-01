Firenze: Donzelli (Fd'I), per risolvere problema sicurezza serve cambio a palazzo Vecchio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell'area metropolitana di Firenze, dal 10 gennaio 2023 al 10 gennaio 2024, sono stati assegnati 260 uomini fra agenti di Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza. Nella sola città di Firenze sono impiegati nuovi 109 poliziotti, 42 carabinieri e 13 finanzieri. Anche considerando le cessazioni, grazie ai 60 militari di 'strade sicure' e 'stazioni sicure' annunciati oggi, il saldo netto delle divise in più dall'insediamento del governo Meloni supera ben oltre le 200 unità nell'area metropolitana", evidenzia in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli. "Il problema della sicurezza a Firenze è causato da decenni di governi locali targati Partito democratico: per risolverlo non servono le bugie di Nardella e Funaro che scaricano le colpe sull'esecutivo. Serve semplicemente un cambio di guida politica a palazzo Vecchio", conclude. (Com)